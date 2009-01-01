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Президент России Владимир Путин призвал не оправдывать политические убийства. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

«Насилию, убийствам – какими бы политическими лозунгами они ни прикрывались – не может быть никакого оправдания», – сказал он.

4 мая российский лидер выступил на церемонии открытия в Кремле памятного креста на месте гибели в 1905 году московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Убийство князя он назвал «предвестником драматических событий, смуты, гражданского противостояния». Путин призвал «беречь и защищать» Россию вне зависимости от взглядов и позиций.

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Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на источники в Кремле сообщала, что региональным властям поручат жестко пресекать нападения на оппозиционеров. По словам собеседника издания, правоохранительные органы должны будут привлекать всех виновных к ответственности.

В апреле неизвестные активисты совершили нападения на политика Алексея Навального и других представителей оппозиции. Навальному плеснули в лицо зеленкой, в результате он получил химический ожог глаза. Уголовное дело по инциденту возбуждать не стали. Политик обвинил в причастности к нападению Администрацию президента.

В Ставрополе дважды напали на фотографа Илью Варламова. Его несколько раз ударили, облили зеленкой и пытались протаранить машину. Нападавших нашли и оштрафовали.

На активистку партии «Яблоко» Наталью Федорову напали около ее дома, женщине плеснули «химический раствор» в лицо. Врачи диагностировали у Федоровой химические ожоги лица и глаз.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь заявляла о поступивших угрозах «облить ее серной кислотой».