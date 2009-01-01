По разным оценкам, в ходе Второй мировой войны в плену в разное время оказалось около 35 миллионов военнослужащих и гражданских лиц из воевавших и нейтральных стран. Мы много знаем об ужасных условиях, в которых содержались советские пленные в немецких лагерях. Немцам в советских лагерях было легче, но последний из них вернулся на родину только в 1958 году. О жизни солдат стран Оси в советском плену Republic поговорил с кандидатом исторических наук, специалистом по немецким пленным в СССР Владимиром Всеволодовым.

– Сколько пленных прошло через советские лагеря, начиная с самых первых дней Второй мировой войны? Какие страны они представляли?

– Чтобы понять, откуда и в каком количестве взялись пленные, сначала нужно пояснить, как их разбивают по странам. Есть национальная армия, а есть различные формирования, которые сложно дифференцировать по национальным категориям. Если мы говорим о вермахте, то тут все более или менее понятно, но, если мы говорим о национальных дивизиях СС, например, французских или валлонских, тут возникают определенные трудности.

Если условно поставить знак равенства между национальностью и армией, получается, что на европейском театре военных действий против СССР официально воевали Германия, Италия, Финляндия, Румыния и Венгрия. Помимо этого против Красной армии воевали представители и тех стран, которые официально не были в состоянии войны с Советским Союзом. Это и французы, и голландцы, и датчане, и хорваты, и испанцы – перечислять можно долго. Каждая из этих стран была обычно представлена формированиями численностью около 10 тысяч человек, то есть в районе одной дивизии.

Надо понимать, что в перечисленных странах война с СССР воспринималась именно как поход против коммунизма – в Румынии в 1941 году даже была учреждена медаль «За борьбу с коммунизмом». Вклад каждой страны в военные действия против СССР зависел как от ее ресурсов, так и от желания ее руководства выполнять союзнические обязательства перед Германией. Италия, например, хотя и была одной из основных стран Оси, была представлена на Восточном фронте куда скромнее, чем Венгрия, которая выступила едва ли не самым ярым союзником Гитлера. Поэтому по численности военнопленных венгры (500 тысяч) занимали второе место после немцев (2,38 миллиона человек), пока после кампании на Дальнем Востоке их не обогнали японцы (640 тысяч).