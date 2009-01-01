13:51

Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам ввести с 1 января 2019 года постоянный механизм по расселению ветхого и аварийного жилья. Об этом глава государства заявил 4 мая, передает «Интерфакс».

На переходный период, по мнению Путина, можно продлить работу Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонда ЖКХ), «который в целом доказал свою эффективность». Он также отметил, что губернаторы тех регионов, где не соблюдаются сроки расселения аварийных домов, должны взять на себя персональную ответственность за ситуацию.

По словам президента, на 1 апреля 2017 года в России расселено почти 73% аварийных и ветхих домов – 8,13 млн квадратных метров из запланированных к расселению 11,15 млн «квадратов». Путин добавил: «Разумеется, хотелось бы сделать еще больше и расширить эти рамки, но нам нужно выполнить хотя бы то, что есть».

Федеральная программа расселения аварийного жилья стартовала в 2008 году; по ней расселяются дома, признанные аварийными до 2012 года. Полностью программа завершена в 14 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, более чем на 70% она реализована в 49 регионах, менее чем на 70% – в 20 субъектах РФ.

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Фонд ЖКХ был создан в 2007 году для организации финансовой поддержки российским регионам, проводящим капитальный ремонт и расселение ветхого и аварийного жилья. Изначально фонд должен был работать до 2013 года, затем его существование продлили до 2015, а затем и до 1 января 2018 года.