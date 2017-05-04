14:05

Президент России Владимир Путин заявил, что большая часть проблем из «майских указов» оказалась нерешенной. Его цитирует РИА Новости.

«Разумеется, проблем здесь еще очень-очень много, и нерешенных вопросов больше, чем того, что удалось сделать», – сказал он.

За пять лет изменениям удалось придать новую динамику, отметил Путин. Речь идет о здравоохранении, образовании, культуре и ЖКХ.

«Реализация указов позволила укрепить партнерство всех уровней власти и гражданского общества в решении национальных задач», – добавил президент.

Ранее 4 мая правительство сообщило, что ему осталось выполнить 53 из 218 поручений, которые были связаны с «майскими указами». Решенными, таким образом, правительство назвало 75% поручений. К настоящему моменту должно было быть выполнено 180 поручений, из них осталось завершить 15 указов.

Путин подписал «майские указы» 7 мая 2012 года. Это объяснили необходимостью преобразований в сфере социально-экономической политики, образования, науки и демографии. Стоимость выполнения предложенных мер оценили в 2 трлн рублей.

В 2015 году президент допустил возможность срыва сроков выполнения указов, так как экономическая ситуация в стране изменилась.