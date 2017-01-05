14:42

Алексей Навальный сообщил, что его зрение продолжает ухудшаться. Об этом он написал в своем блоге.

По словам политика, его правый глаз видит на 15%, но шансы на восстановление зрения есть. Навальный подчеркнул, что ему, возможно, придется пересаживать роговицу.

«Много спрашивают: а в России нельзя? Врачи плохие? Можно и врачи хорошие. Меня интенсивно лечат самые классные. И профессионалы, и люди замечательные. Очень мило и душевно меня успокаивают, когда видят, что я впадаю в легкий ужас от идеи уколов в роговицу глаза и вынимания чего-то из него пинцетом», – пояснил он.

Политик добавил, что получил загранпаспорт, и теперь может поехать на лечение в одну из зарубежных клиник, специализирующихся по ожогам глаз. Паспорт Навальный не мог получить пять лет.

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27 апреля на Алексея Навального напали около офиса Фонда борьбы с коррупцией. Политику плеснули в лицо зеленкой, в результате он получил химический ожог глаза. По мнению лечащего врача основателя ФБК, зеленку смешали с «другой едкой жидкостью».

Уголовное дело по инциденту возбуждать не стали. Навальный обвинил в причастности к нападению Администрацию президента.

На фотографиях предполагаемых нападавших, которые опубликовал политик, пользователи опознали члена SERB Александра Петрунько. Кроме того, к нападению может быть причастен активист этого же движения Алексей Кулаков. Он сказал «Новой газете», что «просто снимал» акцию против Навального.