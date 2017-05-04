14:50

Министерство спорта России предложило упростить правила импорта шампанского в страну в связи с проведением Чемпионата мира по футболу 2018 года. Уведомление о начале разработки соответствующего законопроекта опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Поправки в законодательство понадобились, так как ФИФА для организации и проведения мероприятий в рамках ЧМ-2018 потребуется ввозить шампанское от иностранных спонсоров. Оно не может быть замещено напитком российского производства, указывает RNS.

Предполагается, что игристые вина для мероприятий ФИФА будут освобождены от регистрации в ЕГАИС и акцизной маркировки, а также от требований для получения лицензий на оборот алкоголя. Сейчас ввозные льготы, введенные для товаров для ЧМ-2018, не распространяются на подакцизные товары, в частности, алкоголь.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.