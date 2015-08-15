Оборона Москвы, 1941 год. Фото: ТАСС

Энтони Бивор, несомненно, один из самых популярных и обсуждаемых в мире современных историков, пишущих о Второй мировой. Ожесточенные дискуссии, которые вызывают его книги, ведутся как в рамках научного сообщества, так и далеко за его пределами. О запоздалой, но оттого не менее скандальной реакции российских властей на книги Бивора писали даже британские таблоиды, а их российские коллеги вовсю развенчивали историка, который к таким обвинениям уже, должно быть, привык. «Вторая мировая война» (вышла в издательстве «КоЛибри», группа «Азбука-Аттикус») считается главной работой Бивора. Выбранная нами глава посвящена событиям осени 1941 года, непосредственно предшествовавшим битве за Москву.