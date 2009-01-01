15:15

Россия, Турция и Иран, страны – гаранты перемирия в Сирии, на переговорах в Астане подписали меморандум о создании зон безопасности в арабской республике. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса».

Представитель МИД Ирана рассказал, что меморандум вступит в силу через месяц после подписания. Согласно документу, зоны деэскалации будут созданы на полгода, в дальнейшем этот срок может быть продлен при согласии всех стран-гарантов.

Ранее российская сторона предложила создать в Сирии четыре зоны деэскалации конфликта. Как писал «Коммерсантъ», это районы в провинции Идлиб, к северу от Хомса, в восточной Гуте и на юге Сирии.

Предполагается, что к 22 мая будут определены точные координаты этих зон, внутри которых будет запрещено применять любые виды оружия. Для этого будет создана специальная рабочая группа.

На границах зон деэскалации организуют линии разграничения «для предотвращения обстрелов между конфликтующими сторонами». Там разместят пункты для доставки товаров и гуманитарной помощи, а также иностранные воинские контингенты.