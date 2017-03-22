15:22

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые за полтора месяца. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

В 15:16 мск баррель нефти стоил $49,84, опустившись на 1,7%. Цена на нефть марки WTI в 15:31 стоила 46,87 рубля, это на рубль ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс доллара на Московской бирже составлял 58,03 рубля, а евро достиг 63,36 рубля.

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Аналитики «Прайм» связывают это с публикацией данных о запасах нефти в США.

Позднее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия склоняется к продлению соглашения с ОПЕК о сокращении нефтедобычи, передает «Интерфакс». На фоне этого заявления стоимость Brent превысила $50 за баррель. В 15:49 она стоила $50,04.

Ранее Минэнерго США отчиталось о сокращении запасов нефти на 930 тысяч баррелей, в то время как аналитики ожидали сокращения более чем на 2 млн баррелей.

В последний раз отметку в $50 за баррель нефть марки Brent пробивала 22 марта 2017 года.