В воскресенье на проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг против законопроекта о реновации, который дает столичным властям особые права при сносе пятиэтажек и переселении жильцов. Желание прийти на него в группе в Facebook выразило около 6200 человек, еще 5500 горожан интересуются мероприятием. В группе «Москвичи против сноса» сейчас больше 20 тысяч участников.

В список домов, которые могут снести в первую очередь, попали 4563 адреса: в некоторых районах Москвы эти дома образуют целые кварталы, другие реновация пока не затронула вовсе. Но попадание в список – еще не приговор. Предполагается, что дом будет расселен, а затем снесен только если за это выскажутся две трети его жителей. Правда, голоса молчунов планируется засчитывать в поддержку сноса. Это значит, что инициативным жителям, которые не хотят переезжать в другое место, придется развернуть агитацию среди соседей.

Наблюдатели уже назвали планируемый снос пятиэтажек – самой скандальной инициативой властей за последние годы, и предрекают массовое недовольство горожан. Мы решили проанализировать как относятся к властям жители тех районов, которых реновация коснется больше всего – насколько оппозиционно они обычно настроены и как выражают свою гражданскую позицию.

Но как замерить оппозиционность? Со всеми оговорками это можно сделать, посмотрев на результаты выборов и то, насколько активно жители разных районов Москвы в них участвовали. Мы ориентировались на итоги прошлогодних выборов в Госдуму и выборов мэра в 2013 году, когда конкуренцию Сергею Собянину составил Алексей Навальный. И вот что у нас вышло:

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Уровень протестных настроений мы оценивали по числу голосов, отданных за Алексея Навального и Сергея Собянина (в 2013 году) и «Единую Россию» (в 2016-м), активность – по уровню явки, которая была в обоих случаях. Каждому из этих показателей мы присвоили баллы от 1 до 5, где единица присваивалась самым оппозиционно настроенным районам, 5 – наиболее лояльным властям. Общая оценка была получена как среднее арифметическое баллов по всем категориям.

Кого реновация обошла стороной?

Еще до публикации первого списка домов, предназначенных под снос, из программы реновации были исключены несколько районов – Арбат, Хамовники, Якиманка. Их жители, объяснил префект ЦАО Владимир Говердовский, «не высказали желания» переселяться. Эти районы входят в топ-10 наименее лояльных властям (см. карту).