За последний месяц сразу несколько представителей российской власти, включая президента Владимира Путина, заверяли общественность, что российская полиция на митингах оппозиции действует либеральнее и мягче, чем полиция в европейских странах. В качестве примера несколько раз приводилась Франция, где действительно были случаи применения против манифестантов и слезоточивого газа, и дубинок.

О зверствах европейской полиции и корректности поведения российских правоохранительных органов первыми заявили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Песков похвалил полицию за работу на несанкционированном митинге 26 марта, назвав ее корректной и высокопрофессиональной. Володин, отвечая на вопрос председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристины Муттонен об акциях протеста против коррупции, высказался подробнее. «У нас свободная страна, и граждане имеют право высказывать мнение… Если закон не нарушается, то все происходит без эксцессов», – сказал Володин. Он также заявил, что российские правоохранительные органы в случае эксцессов ведут себя мягче своих коллег, которые используют водометы, газ, и резиновые пули.