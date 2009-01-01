16:08

Власти Франции выдали убежище российскому художнику Петру Павленскому. Об этом AFP сообщил адвокат акциониста.

https://twitter.com/AFP/status/860118306300321792

Павленский уехал из России в январе 2017 года вместе с семьей, опасаясь, что против него заведут новое уголовное дело. Тогда же он заявлял, что намерен просить политического убежища во Франции.

Заметка дополняется.