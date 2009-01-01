Власти Франции выдали убежище российскому художнику Петру Павленскому. Об этом AFP сообщил адвокат акциониста.
https://twitter.com/AFP/status/860118306300321792
Павленский уехал из России в январе 2017 года вместе с семьей, опасаясь, что против него заведут новое уголовное дело. Тогда же он заявлял, что намерен просить политического убежища во Франции.
Заметка дополняется.
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