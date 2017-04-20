Двадцатого апреля на Ялтинском международном экономическом форуме была названа идея о возможности введения в Крыму легального способа защиты информации об инвесторах на территории полуострова – из-за санкций. РБК сообщил, что это ключевая цель обсуждаемого государством варианта создания в Крыму внутренней российской офшорной зоны.

Более того, российский депутатский корпус оперативно отозвался проектом пакета законодательных инициатив, который еще официально не вносился на рассмотрение в Государственную думу, но уже получил замечания от Государственно-правового управления Администрации президента.

Ядром проекта, направленного на повышение привлекательности инвестиций, является предложение о введении правового института траста в российское гражданское законодательство для регионального применения исключительно в рамках единственного субъекта Федерации, а именно на территории некоей международной транзитной зоны. Слово «Крым» в законе не упоминается.