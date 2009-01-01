Три человека погибли при крушении вертолета «Робинсон» в Башкирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Предварительно, по докладу с места, погибли пилот и два представителя заказчика», – рассказал собеседник «Интерфакса».
Ранее СК сообщил, что самолет предположительно упал, а сигналов от экипажа не поступало.
«Вертолет находится в 20 км от города Белорецка. На это место выехали следователи. Предположительно, вертолет потерпел крушение», – сообщили в СК.
В региональном МЧС добавили, что координаты вертолета обнаружены и туда отправлена оперативная группа.
Позднее представитель Приволжского следственного управления на транспорте СК Дмитрий Захаров подтвердили гибель трех человек.
Вертолет следил за пожарами в лесу.
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