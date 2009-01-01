16:51

Три человека погибли при крушении вертолета «Робинсон» в Башкирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Предварительно, по докладу с места, погибли пилот и два представителя заказчика», – рассказал собеседник «Интерфакса».

Ранее СК сообщил, что самолет предположительно упал, а сигналов от экипажа не поступало.

«Вертолет находится в 20 км от города Белорецка. На это место выехали следователи. Предположительно, вертолет потерпел крушение», – сообщили в СК.

В региональном МЧС добавили, что координаты вертолета обнаружены и туда отправлена оперативная группа.

Позднее представитель Приволжского следственного управления на транспорте СК Дмитрий Захаров подтвердили гибель трех человек.

Вертолет следил за пожарами в лесу.