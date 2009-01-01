17:39

Курс биткоина достиг исторического максимума, превысив отметку в $1500. По данным Coindesk, стоимость криптовалюты выросла на 4% и на пике составила $1553.

За последние две недели курс биткоина вырос на 25%. Трейдеры объясняли рост криптовалюты тем, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о пересмотре своего решение об отказе в регистрации первого в мире биткоин-фонда Winklevoss ETF.

Отметку в $1000 биткоин преодолел 2 января впервые с 2013 года.

Заметка дополняется.