17:53

Получившему загранпаспорт оппозиционеру Алексею Навальному позвонили из уголовно-исполнительной инспекции и напомнили о запрете на выезд из России. Об этом рассказал его адвокат Вадим Кобзев.

«Позвонила начальница уголовно-исполнительной инспекции, где отмечается Навальный, и требовала, чтоб он не смел и думать выехать зарубеж!» – написал он.

https://twitter.com/navalny/status/860145273816875010

Кобзев заявил «Медиазоне», что инспекция не имеет отношения к выезду политика за границу.

«Если он поедет лечиться, и если на период лечения выпадет день, в который он должен будет отмечаться, то тогда уведомим письменно инспекцию о том, что мы в такой-то день не придем. Если день не выпадет, то тогда мы ничего не должны: ни разрешение получать, ни уведомлять», – сообщил он.

Ранее 4 мая Навальному выдали загранпаспорт. Политик заявил, что теперь он может уехать на лечение глаза в одну из зарубежных клиник. Он сообщал, что его правый глаз, получивший ожог от зеленки, видит на 15%.

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27 апреля на оппозиционера напали около офиса Фонда борьбы с коррупцией и плеснули ему в лицо зеленку. Он получил химический ожог глаза. По мнению его врача, зеленка была с чем-то смешана, так как сама она не могла нанести такого вреда.

Уголовное дело по инциденту возбуждать не стали. На фотографиях нападения пользователи опознали члена Serb Александра Петрунько, «наиболее известного как человек с банкой мочи на выставке Джок Стерджес». Другой активист движения Алексей Кулаков признался, что он снимал нападение.