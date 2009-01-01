18:30

Максимальная стоимость товаров, ввозимых без пошлины физическими лицами наземным транспортом, в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) может снизиться в три раза – до €500. Об этом говорится в проекте документа Евразийской экономической комиссии, передает «Интерфакс».

Ожидается, что норма беспошлинного ввоза будет сокращаться поэтапно. В 2017–2018 году она останется на нынешнем уровне €1500, в 2019 году упадет до €1000, в 2020 году – до €750. С 1 января 2021 года она составит €500.

Также предлагается снизить вес беспошлинно ввозимых товаров – с нынешних 50 килограммов до 25 килограммов в 2021 году. Для товаров, которые граждане ввозят для личного пользования на самолетах, порог останется прежним – €10 тысяч или 50 килограммов.

Заметка дополняется.