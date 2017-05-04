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Уголовное дело в связи с нападением на политика Алексея Навального 27 апреля было возбуждено спустя два дня по статье «побои» (статья 116 УК РФ). Об этом 4 мая сообщают «Ведомости» со ссылкой на неназванного федерального чиновника. Эту информацию газете подтвердил источник в следственных органах.

Собеседники издания отметили, что московская прокуратура согласилась с законностью возбуждения уголовного дела. Федеральный чиновник заявил «Ведомостям», что ход дела контролируется «на самом высоком уровне». При этом контроль ведется как за делом Навального, так и по делам о нападении на блогера Илью Варламова в Ставрополе и на активистку партии «Яблоко» Наталью Федорову в Москве.

Позднее официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина подтвердила «Интерфаксу», что дело из-за нападения на Навального возбуждено по статье «побои», и это решение признано надзорным ведомством «законным и обоснованным».

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27 апреля Навальному около офиса Фонда борьбы с коррупцией плеснули в лицо зеленкой. Политик получил химический ожог правого глаза. В связи с нападением Навальный требовал возбудить уголовное дело по статьям о хулиганстве и умышленном причинении вреда. 30 апреля он пожаловался, что дело в связи со случившимся не возбуждено, а его самого даже не опрашивали. Кроме того, Навальный обвинил в причастности к нападению Администрацию президента.

Ранее 4 мая президент РФ Владимир Путин призвал не оправдывать политическое насилие, отметив, что ему не может быть никакого оправдания. В этот же день Навальному выдали загранпаспорт, которого он ждал пять лет; оппозиционер отметил, что теперь сможет выехать на лечение в одну из зарубежных клиник, специализирующихся по ожогам глаз. ФСИН при этом напомнила, что в отношении Навального действует запрет на выезд за рубеж; его адвокат отметил, что ФСИН к этому вопросу дела не имеет.

Вечером 30 апреля «Газета.Ru» со ссылкой на источники в Кремле написала, что региональным властям поручат жестко пресекать нападения на оппозиционеров и не «прессовать» их, потому что это повышает их узнаваемость среди населения.