Николаю Давыдову еще нет и тридцати, а он уже покорил Кремниевую долину. Венчурным капиталистом он стал в 22 года, когда свои деньги ему доверили акционеры Qiwi и сооснователи Digital Sky Technologies. В декабре 2014 года Давыдов вместе с партнером Михаилом Тавером учредил собственный венчурный фонд Gagarin Capital. Партнеры инвестируют в искусственный интеллект, и первый же проект оказался очень удачным. Они вложились в никому не известный белорусский стартап. Но очень скоро его приложение MSQRD завоевало рынок своими масками, которые можно накладывать на лицо при фотографировании. Через три месяца после сделки проект выкупил Facebook – по оценкам, за несколько десятков миллионов долларов. Следом Gagarin Capital инвестировал в приложение Prisma с его суперпопулярными фильтрами. Полтора года назад Давыдов перебрался в Сан-Франциско. И очень рад – там есть люди умнее его самого. Интервью Republic он дал, сидя в гараже на фоне ковра – так смешнее. А говорить предпочитал не о свершившихся сделках, а о будущем – в нем он собирается дожить до всепланетарного правительства без границ.

– Один из самых примечательных эпизодов вашей биографии – то, как вы стали венчурным инвестором. Вам 22 года, вы только окончили Высшую школу экономики, и вам удалось договориться о встрече с сооснователем Qiwi Сергеем Солониным. Вы рассказываете ему о каком-то стартапе, который считаете перспективным. После этого Солонин зовет вас в свой венчурный фонд и доверяет вам деньги инвесторов. Как это получилось? Что вы ему сказали?

– Если честно, для меня загадка, почему в меня поверили. Но это было не моментальное решение, мы много раз ходили на встречи, обсуждали тот проект, который я помогал наладить. Возможно, повлияло, что со мной был мой друг, мой однокурсник, у которого был совместный бизнес с Солониным (имя однокурсника Давыдов не раскрыл. – Republic). Возможно, Сергею понравилось что-то из того, что я сказал, или то, как я мыслил. Но у меня в целом никогда не было проблем с самооценкой, поэтому я таким вопросом не задавался.

– Просто венчурный инвестор – это не та профессия, которой можно выучиться.

– Да, в вузе я этому не учился. Обычно путь какой? Ты предприниматель, зарабатываешь свои деньги, начинаешь инвестировать, приглашаешь других людей инвестировать вместе с собой. Второй путь: ты банкир, ты находишь сделки для группы лиц. Потом эта группа лиц оформляется в фонд, и начинаешь инвестировать. Так обычно появляются фонды. В России есть определенное количество фондов, которые получились из инвестбанков, но их мало. Ярких предпринимателей у нас тоже немного. Плюс еще редкий предприниматель становится хорошим инвестором. У нас просто рынок еще формируется. Зато молодые ребята получают шанс.

– Вас иногда характеризуют как мечтателя, которому сложно справиться с рутиной. Не было из-за этого проблем, когда вы работали по найму в iTech Capital?

– Были, конечно. Когда работаешь по найму, отсутствие организованности – это большая проблема. Вся моя история работы по найму – это сплошные замечания типа: «Ой, почему ты не прислал отчет?» У меня тяжело с операционкой. У меня вечный беспорядок везде, кроме рабочего стола на компьютере.