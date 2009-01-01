20:30

Политик Алексей Навальный прокомментировал возбуждение уголовного дела в связи с нападением на него. Об этом оппозиционер рассказал в прямом эфире Навальный Live, трансляция велась на YouTube.

Сам факт возбуждения уголовного дела он назвал «странным», пояснив, что не ожидал, что правоохранительные органы начнут расследование. По его словам, дело завели по статье 116 УК РФ (побои).

«Мы надеемся, что статья будет переквалифицирована на более тяжкую», – сказал Навальный.

О том, что после нападения на основателя Фонда борьбы с коррупцией завели уголовное дело, ранее сообщили «Ведомости». Федеральный чиновник подчеркнул, что ход дела контролируется «на самом высоком уровне». Под таким же контролем дело о нападении на блогера Илью Варламова в Ставрополе и на активистку партии «Яблоко» Наталью Федорову в Москве.

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По мнению адвоката Навального Ивана Жданова, возбуждение дело по статье 116 УК РФ – «ошибочно», поэтому защита оппозиционера будет добиваться, чтобы дело переквалифицировали на часть 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

Заметка дополняется.