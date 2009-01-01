21:02

Генеральная прокуратура РФ потребовала от следственных органов завести уголовное дело на руководство «Почты России» после покупки двух самолетов Ту-204. Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает «Интерфакс».

«Мы усматриваем в действиях руководства “Почты России” признаки преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)», – пояснил Куренной.

Как добавил «Коммерсантъ», самолеты приобрели для отправки посылок на Дальний Восток, в Сибирь и Восточную Азию. Для осуществления перевозок «Почта России» сдала самолеты в аренду ООО «Авиакомпания “Авиастар-ТУ”».

Компания, в свою очередь, загружала почтовыми отправлениями 15% самолетов, а остальные перевозки осуществляла по заказам коммерческих фирм. В ходе проверки установили, что, в частности, в декабре 2016 года Ту-204 перевезли 83 тонны грузов «Почты России» и 465 тонн – коммерческих фирм.

При этом содержание самолетов полностью оплачивала «Почта России».

О том, что «Почта России» приобретает два самолета у «Ильюшин Финанс Ко», было объявлено в июне 2016 года. Сумма сделки составила 3,39 млрд рублей.