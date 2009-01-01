21:29

Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект об отмене основных частей программы здравоохранения, принятой бывшим президентом США Бараком Обамой (Obamacare). Об этом сообщает Reuters.

За проголосовали 217 депутатов палаты. По законодательству США, для прохождения законопроекта в Сенат необходимо набрать 216 голосов. Ожидается, голосование в Сенате состоится в июне.

Изначально голосование по проекту должно было состояться в Конгрессе 24 марта, но за несколько часов до заседания республиканцы отозвали законопроект. По информации CNN, инициатива исходила от спикера палаты представителей Конгресса США Пола Райана.

Президент США Дональд Трамп, комментируя эту ситуацию, говорил, что нынешняя система здравоохранения в стране «уже сейчас изживает себя», поэтому скоро «покажет свою несостоятельность». В Конгрессе позже пояснили, что республиканцы планируют не полностью отменить Obamacare.

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Проект об отмене Obamacare внесли в Конгресс 6 марта. Республиканцы предложили отменить обязательное наличие медицинской страховки у каждого гражданина. При этом законопроект так же, как и Obamacare, запрещает отзывать страховку у уже болеющих людей, а американцев до 26 лет предлагает страховать по полисам их родителей.