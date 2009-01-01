Фонд «Национальное интеллектуальное развитие» предполагаемой дочери президента России Катерины Тихоновой в 2016 году потратил 646,64 млн рублей. Это следует из финансового отчета фонда, внимание на который обратила Русская служба «Би-би-си».
В документе указано, что более половины средств – 332 млн рублей – пошли на проведения «целевых мероприятий». Около 85 млн рублей потратили на содержание аппарата управления фонда, почти 10 млн направили на приобретение «основных средств».
Фонд получал деньги из федерального бюджета, от российских граждан и организаций, а также от продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг.
Заметка дополняется.
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