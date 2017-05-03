Долговой кризис Пуэрто-Рико – зависимой от США территории в Карибском море – вышел на новый уровень. Местные власти, набравшие долгов более чем на $70 млрд, обратились в суд для их реструктуризации. По сути – начали процедуру банкротства, которое станет крупнейшим в истории Соединенных Штатов.

«Правительство Пуэрто-Рико не может платить долги и при этом выполнять свои обязательства, – говорится в заявлении, направленном в суд. – Рефинансировать долги также нет возможности, Пуэрто-Рико лишилось доступа на рынки капитала. Иначе говоря, кризис достиг критической точки».

Причем тут США? Пуэрто-Рико является по отношению к Америке неинкорпорированной организованной территорией – то есть управляется из США, но не является ее неотъемлемой частью. Жители Пуэрто-Рико имеют гражданство и Америки и острова, большинство них неоднократно высказывалось за присоединение к США в качестве 51 штата.