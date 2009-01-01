23:07

Российские военные специалисты, изучающие оружие сирийских боевиков, обнаружили, что снайперы ИГИЛ и «Фронт ан-Нусры» используют прицелы ночного видения (ПНВ) с электроникой, произведенной в России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как пояснили эксперт, существует три поколения ПНВ, отличающиеся по коэффициенту усиления света, чувствительности фотокатода и разрешению. Если первое поколение могло работать при условии «четверть луны на небосводе», то последнее распознает человека на расстоянии 400 метров «даже ненастной ночью». Такие прицелы производят в США и в России.

Вывоз такого оружия за пределы США запрещен законодательством, если речь не идет об армии или спецподразделения дружественных стран. В России, как подчеркнула газета, действует аналогичное законодательство.

При этом эксперты установили, что обнаруженные у боевиков ПНВ произведены на российских предприятиях. Как электроника могла попасть к ним, неизвестно. Уголовные дела об утрате российскими военными прицелов не заводили, отметил «Коммерсантъ».

После обнаружения в Сирии российских прицелов началась доследственная проверка. По одной из версий, комплектующие могли попасть к боевикам через третьи страны, в которые ПНВ поставляются официально.

По информации «Коммерсанта», военные специалисты изучают оружие боевиков с начала российской операции в Сирии. Снайперским винтовкам эксперты уделяли «определенное внимание», так как из них убили как минимум четырех российских военных.

Речь идет о морпехе Александре Позыниче, погибшем в 2015 году во время поиска тела сбитого российского пилота Су-24 Олега Пешкова. От снайперского обстрела в 2016 году погиб офицер Александр Прохоренко, в 2017 году – контрактник Иван Слышкин и военный советник Алексей Бучельников.