Роскомандзор вынес новое предупреждение сайту и журналу The New Times за материал Павла Никулина «Из Калуги с джихадом». Об этом в фейсбуке написала главный редактор издания Евгения Альбац.
По ее словам, ведомство нашло в публикации «признаки оправдания терроризма».
«Это можно обалдеть. Путин публично говорит о том, что тысячи россиян воюют за ИГИЛ, а писать о мотивах, почему русский парень из Калуги принимает ислам и уезжает воевать в Сирию – это “ признаки оправдания терроризма”!» – отметила Альбац.
Она назвала предупреждение Роскомнадзора «классической цензурой, которая запрещена Конституцией» и подчеркнула, что редакция обжалует решение ведомства в суде.
Материал Павла Никулина – это интервью с жителем Калужской области, который рассказывает, почему он «разочаровался в России, анархизме и рабочей борьбе» и уехала воевать в Сирию.
Для сайта издания это предупреждение стало вторым. Первое предупреждение Роскомнадзор выписал сайту The New Times в декабре 2016 года за использование мата в статье «Чувства есть у всех и каждый сам за них в ответе».
В феврале 2016 года журнал The New Times получил первое за все время существования журнала предупреждение, так как издание упомянуло запрещенную в России организацию «Правый сектор», не указав, что она запрещена.
По закону о СМИ, если издание получает два предупреждения за 12 месяцев, то суд может отозвать у него лицензию. Журнал и сайт The New Times зарегистрированы как разные СМИ.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.