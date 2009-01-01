4 мая, 23:51

Роскомандзор вынес новое предупреждение сайту и журналу The New Times за материал Павла Никулина «Из Калуги с джихадом». Об этом в фейсбуке написала главный редактор издания Евгения Альбац.

По ее словам, ведомство нашло в публикации «признаки оправдания терроризма».

«Это можно обалдеть. Путин публично говорит о том, что тысячи россиян воюют за ИГИЛ, а писать о мотивах, почему русский парень из Калуги принимает ислам и уезжает воевать в Сирию – это “ признаки оправдания терроризма”!» – отметила Альбац.

Она назвала предупреждение Роскомнадзора «классической цензурой, которая запрещена Конституцией» и подчеркнула, что редакция обжалует решение ведомства в суде.

Материал Павла Никулина – это интервью с жителем Калужской области, который рассказывает, почему он «разочаровался в России, анархизме и рабочей борьбе» и уехала воевать в Сирию.

Для сайта издания это предупреждение стало вторым. Первое предупреждение Роскомнадзор выписал сайту The New Times в декабре 2016 года за использование мата в статье «Чувства есть у всех и каждый сам за них в ответе».

В феврале 2016 года журнал The New Times получил первое за все время существования журнала предупреждение, так как издание упомянуло запрещенную в России организацию «Правый сектор», не указав, что она запрещена.

По закону о СМИ, если издание получает два предупреждения за 12 месяцев, то суд может отозвать у него лицензию. Журнал и сайт The New Times зарегистрированы как разные СМИ.