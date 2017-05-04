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Оператор «Платон» отказался участвовать в создании системы автоматического весогабаритного контроля за грузовиками. Такое заявление на совещании в Минтрансе сделал представитель оператора, пишут «Ведомости».

Как пояснил источник издания, «Платон» отзовет свою заявку на участие по «политическим причинам», так как подписание соглашения совпало бы с «разгаром» выборов президента в 2018 году. Консультант инфраструктурного рынка предположил, что оператор вновь подаст заявку через полгода, чтобы подписать соглашение после выборов.

Автоматическая система дополнит стационарные пункты. Она должна включать в себя рамки фото- и видеофиксации, а также весы, вмонтированные в дорожное полотно. Сейчас созданием этой системы занимается Росавтодор. Новым оборудованием оснащены 25 пунктов, большинствоиз них работают в тестовом режиме.

Издание подчеркнуло, что если реализацией проекта займется «Платон», затраты снизятся на 14 млрд рублей до 22,5 млрд рублей, так как 256 из 387 необходимых для автоматической системы рамок объединят с рамками «Платона».

По словам председателя Объединения перевозчиков России, координирующего стачку дальнобойщиков, Андрея Бажутина, установление порядок на весовом контроле – одно из требований протестующих дальнобойщиков. Эту проблему перевозчик обсуждали с премьер-министром России Дмитрием Медведевым 23 марта.

«“Платон” – мелочь по сравнению с тем, с чем мы сталкиваемся, с весогабаритными параметрами», – заявил тогда президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

По подсчетам руководителя Росавтодора Романа Старовойта, каждый третий грузовик, проезжающий по федеральным трассам, весит больше положенного на 30%. За 2016 год из-за этого было выписано более 30 тысяч штрафов на сумму от 1500 до 300 тысяч рублей.

При этом Бажутин добавил, что «весы часто ошибаются», а данных по уже используемым автоматизированным весам в открытом доступе нет, поэтому «нельзя гарантировать корректность штрафа».

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27 марта российские дальнобойщики объявили о начале бессрочной забастовки против «Платона». Протестующих водителей в Дагестане заблокировали ОМОН и Нацгвардия, разбив четыре фуры. В Екатеринбурге стоянку дальнобойщиков окопали рвом, в результате чего 11 грузовиков оказались заблокированы.

Система сбора платы под названием «Платон» заработала осенью 2015 года, она действует для грузовиков массой от 12 тонн.