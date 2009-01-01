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Мэрия Москвы обсуждает условия привлечения застройщиков к программе по сносу пятиэтажек, которые позволят сэкономить деньги. Об этом «Коммерсанту» рассказал чиновник.

Власти планируют привлечь частные компании в качестве подрядчиков по строительству домов и инфраструктуры. Для этого мэрия проведет торги, причем, по словам источников, власти намерены заключить контракты с теми фирмами, которые согласятся строить жилье по себестоимости или ниже на 15%.

Представитель пресс-службы стройкомплекса Москвы подтвердил изданию, что мэрия обсуждает привлечение девелоперов, но отказался раскрывать подробности до принятия законопроекта Госдумой и до завершения голосования москвичей по списку домов, подлежащих сносу.

Опрошенные газетой эксперты оценили среднюю себестоимость строительства жилья в Москве, без учета затрат на отделку квартир и дополнительную инженерию, в 40–50 тыясч рублей за квадратный метр. Исходя из этого, на 300 млрд рублей, которые власти планируют выделить на строительство, можно построить около 4,6 млн квадратных метров жилья за три года.

Официально застройщики «нейтрально» отнеслись к инициативе мэрии, отметил «Коммерсантъ». При этом неофициально они сочли этот вариант невыгодным.

«Мэр обещает переселить жителей в жилье комфорткласса, а его нельзя построить за предлагаемую городом сумму», – пояснил застройщик.

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Заметка дополняется.