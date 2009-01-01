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Минюст США начал уголовное расследование из-за использования Uber программы, которая позволяет «обманывать» чиновников и полицейских, собирая их персональные данные. Об этом Reuters сообщили осведомленные источники.

Собеседник агентства отметил, что расследование находится на ранних стадиях. Большое жюри Северной Калифорнии направило компании запрос на предоставление документов о работе программы и о случаях ее применения.

Представители Uber и Минюста отказались комментировать эту информацию.

В марте The New York Times рассказала, что Uber разработал программу Greyball, которая создает препятствия для госслужащих, пытающихся воспользоваться приложением. Программа выделяла области области вокруг зданий, где размещаются чиновники и силовики, а также собирала данные предположительно связанный с властями людей.

Когда кто-либо, находящийся рядом с ведомственным зданием или числящийся в списке предположительно связанных с властями, пытался воспользоваться сервисом, Uber либо показывал ему поддельную версию приложения, либо сообщал, что все автомобили заняты.

Газета отмечала, что Greyball использовался в основном в тех городах и странах, где работа Uber ограничена: в Париже, Бостоне, Лас-Вегасе, а также в Австралии, Китае, Южной Корее и Италии. Представитель компании объяснил, что Uber применял этот инструмент инструмент, так как был «глубоко обеспокоен тем, что его водители-партнеры будут оштрафованы».

В компании также подчеркнули, что технология Greyball законна и используется в других сферах работы компании, например, для тестирования новых функций сотрудниками, защиты от мошенничеств и защиты водителей от агрессивных пользователей. При этом после публикации газеты Uber прекратил использовать Greyball.