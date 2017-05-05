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Центральный банк России начала внеплановую проверку банка «Югра» после сбоя, который помешал финансовой организации обслуживать клиентов. Об этом «Ведомостям» рассказали источники в ЦБ.

По информации собеседников издания, регулятор заинтересовался «полнотой и своевременностью исполнения обязательств перед клиентами в период нештатной ситуации, депозитными операциями и операциями с прочими привлеченными средствами физических лиц, а также информационными технологии банка».

Другой источник добавил, что у ЦБ «вызывает опасения» большой остаток на счетах, который на 1 апреля составлял 179,4 млрд рублей.

25 апреля в работе банка произошел сбой. Представители финансовой организации пояснили, что причиной стало нарушение в системе внешнего энергоснабжения, который повлиял на работу оборудования. Вкладчики жаловались, что не могли получить деньги. Вечером 27 апреля работу банка восстановили.

По мнению бывшего первого зампреда ЦБ Олега Вьюгина, организовав проверку, ЦБ решил выяснить, «в чем реально была причина сбоев в работе банка».

В 2016 году основным владельцем банка «Югра» стал совладелец «Горбушкиного двора» Алексей Хотин.