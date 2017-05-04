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Американский инвестор Уоррен Баффет продал около трети своих акций IBM в первом и втором кварталах 2017 года. Об этом он рассказал CNBC.

Баффет пояснил, что пересмотрел свою позицию относительно компании. По его словам, когда стоимость акций IBM достигла $180, он продал примерно третью часть из них.

«IBM – большая сильная компания, но у нее также есть большие сильные конкуренты», – отметил он.

В конце 2016 года инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway владела 81 млн акций IBM, сейчас доля сократилась до 50 млн акций.

За 2016 год чистая прибыль инвестиционной компании Баффета составила около $24,07 млрд, При этом в четвертом квартале прибыль Berkshire в годовом выражении увеличилась на 15% до $6,29 млрд.

В рейтинге самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes за 2016 год Баффет занимает 15 место.