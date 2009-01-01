Цена на нефть марки Brent упала ниже $47 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.
По состоянию на 06.31 мск баррель нефти стоил $46,67, опустившись ниже отметки в $48 впервые с 30 ноября 2016 года. Цена нефти марки WTI опускалась на 2,75% – до $44,27 за баррель, опустившись ниже $45 впервые с 29 ноября 2016 года.
4 мая впервые за полтора месяца стоимость барреля нефти Brent опустилась ниже $50 до $49,84. Цена на нефть марки WTI, в свою очередь, стоила $46,87.
Как указало Reuters, падение цен на нефть произошло после публикации данных о запасах нефти в США. С середины 2016 года производство нефти в США увеличилось на 10% до 9,3 млн баррелей в день.
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