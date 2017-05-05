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Минэкономразвития предложило доработать реализацию «закона Яровой», чтобы учесть предложения предпринимателей и мобильных операторов. Как пишет газета «Коммерсантъ» в номере от 5 мая, такая рекомендация содержится в отзыве министерства на доработанный Минкомсвязью проект постановления по применению закона.

По мнению специалистов Минэкономразвития, предложения Минкомсвязи могут привести к незапланированным расходам бюджета России, а также нарушить конституционные права граждан на тайну переписки и личной жизни. Кроме того, требования к участникам рынка по хранению электронных данных – «дорогостоящие, а в ряде случаев невыполнимые», что несет риск «прекращения деятельности любой компании в сфере информационных технологий».

В свою очередь, мобильные операторы усомнились в том, что вовремя получат оборудование для хранения данных по «закону Яровой», пишут «Ведомости». Источники газеты, близкие к операторам «большой четверки», предполагают, что такого оборудования не просто нет, но оно еще даже не разработано.

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«Ведомости» напоминают, что еще в середине 2016 года сенатор Антон Беляков внес в Госдуму законопроект, предусматривающий перенос с 2018 на 2023 год нормы «закона Яровой» о хранении электронных данных. В марте 2017 года думский комитет по безопасности и противодействию коррупции неожиданно предложил Совету Госдумы принять этот закон к рассмотрению, после чего совет предварительно рассмотрел законопроект и поручил тому же комитету подготовить его к рассмотрению в мае. В Минкомсвязи на вопрос издания о перспективах этого законопроекта не ответили.

Антитеррористические «законы Яровой» были подписаны президентом летом прошлого года. Они предусматривают, что с 1 июля 2018 года операторы и провайдеры должны будут хранить текстовые и голосовые сообщения пользователей, изображения и видео, а также информацию о фактах передачи сообщений и звонков. Сроки хранения устанавливаются от полугода до трех лет. Закон неоднократно критиковался участниками рынка: они предупреждали о росте цен на услуги связи и технических сложностях при реализации его положений.