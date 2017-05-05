09:46

Разработанный в Китае магистральный авиалайнер C919 отправился в первый тестовый полет. Об этом сообщает телеканал CGTV.

https://twitter.com/CGTNOfficial/status/860377016452825090

Самолет успешно поднялся в воздух в шанхайском аэропорту Пудун, на борту находится экипаж из пяти человек, передает CNN. Как отмечает ТАСС, полет C919 продлится около двух часов, лайнер поднимется на высоту до трех тысяч метров.

https://twitter.com/ChinaAvReview/status/860376737821081600

Разработку C919 с 2008 года ведет Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC). Китайский лайнер рассматривается как конкурент Airbus A320 и Boeing 737–800, а также Sukhoi Superjet 100. Самолет рассчитан на перевозку 158–190 пассажиров, максимальная дальность его полета – пять тысяч километров.

Авиакомпании в Китае уже оставили предзаказы на самолет; первым получателем C919 станет China Eastern Airlines. По данным COMAC, к настоящему моменту корпорация получила 570 заказов на лайнер от 23 авиаперевозчиков.