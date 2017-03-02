10:24

Итальянская компания ColleMassari, которой принадлежат два винодельческих хозяйства в Тоскане, намерена выпускать вино Dimon для продажи в России. Как сообщает агентство «Москва», заявку на регистрацию соответствующего бренда подала в Роспатент совладелица ColleMassari Мария Ирис.

Копия заявки имеется в распоряжении агентства. Товарный знак регистрируется по классам 16, 33 и 35, что позволяет его владельцу производить и продавать вино и другие алкогольные напитки, а также заниматься рекламой и административной деятельностью.

Президент Первой патентной компании Анатолий Аронов отметил, что между регистрацией бренда и выходом вина на российский рынок может пройти несколько лет. Он не исключил, что вино с такой маркой будет выпускаться в виде эксклюзивной коллекции, например, для подарков руководству страны.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал масштабное расследование деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В ФБК считают, что тот организовал «преступную схему» с участием некоммерческих фондов, чтобы тайно покупать яхты, особняки, земельные участки и винодельни «на взятки олигархов и кредиты госбанков». В докладе упоминалась итальянская винодельческая компания Fattoria della Aiola, представители которой позднее заявили, что никак не связаны с Медведевым.

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