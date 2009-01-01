Свидание в Москве обойдется паре в $77. Об этом сказано в исследовании (.pdf) Deutsche bank.
Банк ежегодно составляет «Индекс свидания». Для него он подсчитывает стоимость поездок на такси, ужина на двоих в пабе, двух билетов в кино и напитков, а также стоимость двух бокалов пива.
Россия в общем рейтинге заняла 35-е место. Стоимость свидания в столице увеличилась на $12 по сравнению с предыдущим годом.
Самым дорогим городом для свиданий оказался Цюрих ($196), за ним следует Осло ($167) и Токио ($163). Дешевле всего свидание будет стоить жителям Манилы ($39), Джакарты ($42) и Куала-Лумпур ($44).
Согласно «Индексу Биг Мака», бургер также дороже всего стоит в Швейцарии ($6,35), а в России он втрое дешевле – $2,15.
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