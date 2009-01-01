11:34

Роскомнадзор заблокировал сайт китайского мессенджера WeChat. Как сообщает VC, адрес wechat.com внесли в реестр 4 мая 2017 года. Пока в Роскомнадзоре не пояснили причины блокировки.

В реестре указано, что адрес WeChat внесен с пометкой «Restricting». Такая же, как указывает VC, использовалась при блокировке мессенджеров Line, BlackBerry Messenger и Zello. Она означает, что блокировке подлежат все сервисные IP-адреса и технические домены сервисов,

2 мая стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сайты BlackBerry Messenger, Imo, Line, а также сайт приложения для видеозвонков Vchat. Представитель ведомства Вадим Ампелонский пояснил, что мессенджеры не предоставили Роскомнадзору данные для включения в реестр организаторов распространения информации; по той же причине ранее был заблокирован и Zello.