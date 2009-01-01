11:40

Больше всего в Генпрокуратуре за 2017 год заработала семья заместителя генпрокурора Саака Карапетяна. Об этом сказано в декларации о доходах сотрудников ведомства.

За год жена Карапетяна заработала более 47 млн рублей, он сам – 3,5 млн рублей. Семье также принадлежит квартира площадью 118,4 квадратных метров, четыре земельных участка общей площадью 13 тысяч квадратных метров, два жилых дома, гараж и четыре помещения. Согласно декларации, в перечень их имущества не входит автотранспорт.

Супруга Карапетяна заработала больше всех в ведомстве и в 2015 году – тогда ее доход составил 43 млн рублей, а доход ее мужа – 3,5 млн рублей.

Карапетяна назначили на эту должность в ноябре 2016 года. Оппозиционер Алексей Навальный писал, что Карапетян «лично ездил в Швейцарию, после того, как мы писали туда жалобы на Артёма Чайку и перетирал со швейцарской прокуратурой, чтобы они замяли расследование».

Заметка дополняется.