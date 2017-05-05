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Власти Северной Кореи обвинили Центральное разведывательное управление США в разработке плана с целью убить лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает AFP.

https://twitter.com/AFP/status/860427295571533824

Как пишет Mirror, северокорейские власти считают, что США разрабатывали план совместно с Южной Кореей. Ким Чен Ына якобы планировалось убить с помощью химического оружия. По данным South China Morning Post, по плану лидера КНДР должны были отравить неизвестным «биохимическим веществом» во время публичных мероприятий в Пхеньяне.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, 4 мая Ким Чен Ын посетил военную базу на границе с Южной Кореей. Тогда же он объявил, что рассматривает возможность атаковать Южную Корею, «марионеточная армия» которой произвела перегруппировку в районе спорных островов в Желтом море.

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Заявления властей КНДР сделаны на фоне обострения отношений Вашингтона и Пхеньяна. Bloomberg отмечало, что Северная Корея стала «самой главной угрозой национальной безопасности и проблемой внешней политики» президента США Дональда Трампа за первые сто дней его пребывания на посту. Сам Трамп при этом выразил готовность встретиться с Ким Чем Ыном «при правильных обстоятельствах».

В середине февраля в Малайзии был убит Ким Чен Нам, сводный брат лидера КНДР. Его отравили веществом нервно-паралитического действия. Обвинения в убийстве предъявили гражданке Вьетнама Доан Тхи Хуонг и индонезийке Сити Айшан. При этом спецслужбы США и Южной Кореи считают, что к убийству причастны северокорейские власти.