13:08

Минобрнауки подготовило проекты федеральных стандартов для обучения журналистов на уровне бакалавра и магистра. Документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Выпускники бакалавриата, согласно документам, могут работать в различных СМИ, а выпускники магистратуры – преподавать в вузах. При этом бакалавры и магистры должны обладать определенными универсальными компетенциями.

В частности, они должны обладать критическим мышлением, «воспринимать межкультурное разнообразие общества», а также «управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни». Помимо этого, будущие журналисты должны «поддерживать должный уровень физической подготовленности» и «безопасные условия жизнедеятельности».

При этом выпускники журфака, согласно стандартам ведомства, обязаны «создавать востребованные обществом и индустрией» медиапродукты, учитывая «тенденции развития общественных и государственных институтов» и используя «многообразие достижений отечественной и мировой культуры».

«Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой», – говорится в документах.

Разработанные ведомством стандарты также устанавливают требования к преподавателям журфака. Так, не менее 70% преподавателей магистратуры должны иметь ученую степень (бакалавриат – 60%), а 10% педагогов должны быть действующими журналистами (для бакалавров – 5%).