14:09

Адвокатам преподавателя Дмитрия Богатова, которого обвиняют в призывах к терроризму, передали данные предполагаемого автора «террористических» записей про акцию 2 апреля. Об этом сообщает «Медиазона».

С изданием связался пользователь под псевдонимом Henry Kitteridge, который попытался установить личность «Айрата Баширова», зарегистрированного на форуме SysAdmins.ru. Следователи считают «Башировым» Богатова, однако Henry Kitteridge утверждает, что это не так.

Автор расследования установил, что на SysAdmins.ru есть пять аккаунтов «Айрат Баширов», открытых в 2007–2016 годах. Один из этих пятерых не имеет отношения к опубликованным в социальных сетях призывам к акции 2 апреля. Владелец еще одного «Баширова» еще в конце апреля рассказал, что просто копировал записи в соцсетях, за которые теперь Богатова обвиняют в призывах к терроризму.

Оставшиеся три аккаунта, по сведениям Henry Kitteridge, имели двух предшественников: charmed_knight и charm1. В итоге расследование привело пользователя к мужчине, проживающему в Подмосковье и ведущему бизнес (какой, не уточняется). Корреспондент «Медиазоны» поговорил с ним по телефону; собеседник признал, что у него был аккаунт на SysAdmins.ru, но он не заходил в него «уже лет пять». Он также сказал, что аккаунты charmed_knight и charm1 ему не принадлежат.

«Медиазона» отметила, что адвокаты Богатова в связи с полученной информацией направили заявление в Следственный комитет. Однако когда СК проверит эти данные неизвестно, так как следователь по особо важным делам Феликс Сабанов в отпуске.

Суд 10 апреля арестовал Богатова по делу о призывах к несанкционированным митингам. На заседании его адвокат отмечал, что публикации в соцсетях делались более чем со ста IP-адресов. Позднее стало известно, что Богатов был администратором выходного узла сети Tor, который позволяет сторонним пользователям использовать IP-адреса администратора узла.