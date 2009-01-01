13:58

Росавиация отозвала предупреждения о возможной остановке полетов чартерных рейсов в Турцию по всем направлениям, кроме Антальи. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник.

«Мы получили подтверждение отмены предупреждения о возможности приостановки чартерного авиасообщения с турецкими курортами. Тем не менее, оно сохранило свою силу для аэропорта Антальи», – заявили в чартерной авиакомпании.

3 мая состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана. После нее вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Росавиация отзовет уведомление о приостановке чартеров в Турцию.

Российские авиакомпании получили предупреждение о возможной остановке чартерного сообщения в начале апреля. Сообщалось, что это было связано «со сложной внутриполитической обстановкой в стране».

Впервые запрет на чартеры в Турцию установили в конце 2015 года после того, как турецкие ВВС сбили на границе с Сирией российский бомбардировщик. Тогда же туроператорам запретили продавать туда путевки.

Спустя год Эрдоган извинился за сбитый бомбардировщик. После этого Путин отменил запрет на продажу путевок, а в конце августа сняли и запрет на чартерные перевозки.