Росавиация отозвала предупреждения о возможной остановке полетов чартерных рейсов в Турцию по всем направлениям, кроме Антальи. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник.
«Мы получили подтверждение отмены предупреждения о возможности приостановки чартерного авиасообщения с турецкими курортами. Тем не менее, оно сохранило свою силу для аэропорта Антальи», – заявили в чартерной авиакомпании.
3 мая состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана. После нее вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Росавиация отзовет уведомление о приостановке чартеров в Турцию.
Российские авиакомпании получили предупреждение о возможной остановке чартерного сообщения в начале апреля. Сообщалось, что это было связано «со сложной внутриполитической обстановкой в стране».
Впервые запрет на чартеры в Турцию установили в конце 2015 года после того, как турецкие ВВС сбили на границе с Сирией российский бомбардировщик. Тогда же туроператорам запретили продавать туда путевки.
Спустя год Эрдоган извинился за сбитый бомбардировщик. После этого Путин отменил запрет на продажу путевок, а в конце августа сняли и запрет на чартерные перевозки.
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