Пятого мая сайт мэрии Москвы сообщил: программа реновации жилья не коснется конструктивистских поселков. Речь идет о 40 кварталах 1920–1930-х годов, построенных для рабочих – в основном это пяти- семиэтажные дома со своеобразной планировкой и традиционным для конструктивизма акцентом на геометричные формы. Официально они не имеют охранного статуса, но, по мнению архитектурного сообщества, входят в число памятников эпохи. В Москомнаследии признают: по формальным признакам они вполне попадали под снос. Но экспертная оценка независимых специалистов, в частности «Архнадзора», убедила чиновников не включать эти дома в программу. Тем не менее, в планах на снос остается более сотни зданий, формирующих облик «дохрущевской» Москвы. Список таких объектов пополняется онлайн, его составляют энтузиасты. Что ценного Москва потеряет в ходе массовых сносов и почему реновация как таковая столице все же необходима?

Откуда идея?

С самого начала своего пребывания на посту мэра Сергей Собянин позиционирует себя как блюститель красоты и интересов москвичей. Одним из его первых решений как градоначальника стала массовая отмена контрактов с бизнесом по реновации ветхого жилья – в частности, отмена программы Лужкова по сносу хрущевок. Затем, в 2016 году под предлогом восстановления былой эстетики центральных улиц, под ковш пошли киоски. Вопросы собственности сносимых коммерческих площадей при этом отошли на второй план. В другой с виду позитивной собянинской программе – по обустройству «народных парков» в периферийных районах – забыли про межевание и кадастровый учет. В итоге большинство красивых на бумаге замыслов Собянина на практике вызывают лишь общественное недовольство.

Проект по реновации жилья был озвучена на встрече Сергея Собянина с Владимиром Путиным в начале 2017 года. Все выглядело так, будто глава государства поручил мэру Москвы снести 25 млн квадратных метров ветхого жилья и переселить 1,6 миллионов москвичей в новые дома. Однако позже выяснилось: первые исследования мэрии Москвы по этому вопросу проводились еще осенью прошлого года.

В первый перечень зданий – кандидатов на снос, опубликованный 2 мая, вошло более 4500 объектов. Снос будет производиться в двух случаях: при неудовлетворительном техническом состоянии, что встречается не так часто, либо в случае, если за снос выступят более 70% опрошенных жителей данного дома. С 15 мая по 15 июня будет проводиться голосование в приложении «Активный гражданин», фактически подменившем собой нормы законодательства: именно на результаты опроса, а не на правовые нормы, часто ссылаются московские власти при принятии решений.



Что ценного могут снести?