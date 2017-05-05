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Иск «Роснефти» к АФК «Система» на 106 млрд рублей связан с борьбой между главой нефтяной компании Игорем Сечиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. К такому мнению пришли инвесторы и бизнесмены, передает Bloomberg.

Как пишет агентство, основной акционер АФК «Системы» Владимир Евтушенков – соратник Медведева, который в последнее время находится «под давлением» из-за обвинений в коррупции и массовых протестов.

Московские бизнесмены опасаются Сечина, отмечает Bloomberg. По данным агентства, именно Сечин стоит за потерей Евтушенковым «Башнефти», которая впоследствие отошла «Роснефти». Нынешний случай стал очередным в череде «силовых игр» Сечина, указывает Bloomberg.

«С каждым подобным случаем становится все более ясно, что частная собственность в России ничего не значит», – рассказал агентству управляющий «Капитала» Вадим Бит-Аврагим.

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О том, что «Роснефть» и «Башнефть» подали иск с «Системе», стало известно 2 мая. На следующий день акции «Системы» упали более чем на 35%. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев, комментируя иск, заявил, что «речь идет об организационно-финансовых манипуляциях, которые привели к обесценению актива на указанную сумму». Владимир Евтушенков сообщил, что знает об иске, но подробностей раскрывать не стал.

Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, с помощью иска «Роснефть» и «Башнефть» планируют возместить убытки, которые понесла «Башнефть» после реорганизации в 2014 году. Собеседник агентства рассказал, что сумма иска, 106 млрд рублей, включает в себя 57 млрд рублей за потерю акций «Системы-Инвест», 36,9 млрд рублей долга «Башнефти» и 12,5 млрд рублей расходов, которые понесла компания в результате выкупа акций у миноритариев.

«Роснефть» купила 50,08% акций «Башнефти», которая ранее входила в состав АФК «Система», в октябре 2016 года.

Евтушенкова задержали в сентябре 2014 года по подозрению в легализации доходов от приватизации «Башнефти». По версии следствия, стоимость контрольного пакета акций, который бизнесмен купил за $2 млрд в 2009 году, была занижена на $500 млн. В декабре 2014 года акции «Башнефти», принадлежащие АФК «Система», были возвращены государству, уголовное дело против бизнесмена позже закрыли.