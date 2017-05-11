Дэвид Веттер, страдавший от тяжелого комбинированного иммунодефицита, 12 лет провел под стерильным колпаком. Фото: Bettmann / Getty Images

Второго мая фармацевтический гигант GlaxoSmithKline объявил, что в марте 2017 года первый пациент прошел генную терапию Strimvelis. До сих пор она применялась только в рамках клинических испытаний. Первым пациентом стал был ребенок с тяжелым комбинированным иммунодефицитом (ТКИД). Его национальность и источник финансирования лечения компания держит в секрете. Лишь год назад, в мае 2016-го года, Strimvelis была одобрена в Европе. Сейчас терапию можно получить в одном-единственном медицинском центре в Милане, и стоит она около 600 тысяч евро. Что эта новость означает для медицины и за что критикуют GlaxoSmithKline?