Второго мая фармацевтический гигант GlaxoSmithKline объявил, что в марте 2017 года первый пациент прошел генную терапию Strimvelis. До сих пор она применялась только в рамках клинических испытаний. Первым пациентом стал был ребенок с тяжелым комбинированным иммунодефицитом (ТКИД). Его национальность и источник финансирования лечения компания держит в секрете. Лишь год назад, в мае 2016-го года, Strimvelis была одобрена в Европе. Сейчас терапию можно получить в одном-единственном медицинском центре в Милане, и стоит она около 600 тысяч евро. Что эта новость означает для медицины и за что критикуют GlaxoSmithKline?
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