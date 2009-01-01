Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить информацию об притеснениях геев на Северном Кавказе с генпрокурором Юрием Чайкой и главой МВД Владимиром Колокольцевым. Об этом сообщается на сайте президента.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила президента создать межведомственную рабочую группу по вопросу притеснения геев.
«Конечно, я переговорю с генеральным прокурором, министром внутренних дел, с тем чтобы они вас поддержали по той теме, которую вы подняли сейчас, по известной информации или по слухам, можно сказать, о том что происходит у нас на Северном Кавказе с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации», – сказал Путин.
Заметка дополняется.
Правила для участия в обсуждении.
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