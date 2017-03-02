15:31

Тосканская компания ColleMassari не подавала заявку на регистрацию бренда вина Dimon в России. Об этом RNS заявил коммерческий директор фирмы Маартен Лееревельд.

«Мы официально заявляем, что не подавали заявку на регистрацию бренда Dimon или любого другого бренда в России. На самом деле наша компания не производит и не планирует производить продукцию под указанным выше названием», – подчеркнул он.

Ранее 5 мая агентство «Москва» сообщило, что ColleMassari намерена производить вино Dimon для продажи на российском рынке. Для этого, по словам совладелицы ColleMassari Марии Ирис, компания подала заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент.

В заявлении ColleMassari RNS новости о подаче заявки назвали фейковыми.

Сообщения о вине Dimon привлекли внимание из-за расследования Фонда борьбы с коррупцией, посвященного «тайной империи» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. По данным ФБК, среди активов, которые глава правительства тайно приобрел «на взятки олигархов и кредиты госбанков», есть в том числе винодельня в Тоскане. Между тем компания Fattoria della Aiola, упоминавшаяся в докладе ФБК, отвергла какую-либо связь с Медведевым.

5 мая представители Fattoria della Aiola, комментируя сообщения о вине Dimon, заявили, что «ребята решили подсуетиться» и извлечь прибыль из скандала вокруг расследования ФБК.