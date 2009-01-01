16:35

Следственный комитет отверг подготовку доклада, в котором говорилось о связи подростковых самоубийств с «суицидальными пабликами». Об этом сказано на сайте СК.

Ведомство назвало ложными статистические данные, о которых ранее писало РБК. В Следственном комитете также отвергли предположения о конфликте между ведомствами.

Ранее РБК опубликовало данные из якобы подготовленного в СК доклада по вопросам склонения несовершеннолетних к суицидальному поведению. Как писало издание, с 2015 года число самоубийств среди подростков «существенно увеличилось». В 2016 году, например, с собой покончили 720 детей, в то время как в 2015 году – 504 ребенка.

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По оценкам МВД, интернет стал причиной только 1% подростковых самоубийств. Наибольшее число суицидов произошли из-за неразделенной любви (30%), конфликтов в семье (29%) и психических заболеваний (10%).

Президент РФ Владимир Путин в феврале поручил улучшить профилактику суицидов среди подростков. В следующий месяц вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла закон, вводящий уголовную ответственность за склонение к суициду. Депутаты в первом чтении одобрили его единогласно.