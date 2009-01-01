16:33

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич объявлен в международный розыск. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Следствие собирается подать ходатайство о заочном аресте бывшего чиновника. Юревич «неоднократно не являлся в следственные органы по повестке о вызове на допрос», подчеркнули в СК.

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Как отмечали в ведомстве, ранее экс-губернатор по повестке не пришел на допросы 17 и 20 марта, сообщив, что находится в Израиле. Сам Юревич просил перенести допрос по своему делу на месяц. По словам его адвоката Игоря Трунова, бывший чиновник проходит обследование у онкогематолога и не может прилететь по состоянию здоровья.

По версии следователей, Юревич получил взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко на общую сумму 26 млн рублей. Его также обвиняют в подстрекательстве своего первого заместителя Олега Грачева к клевете на председателя Челябинского областного суда.

Юревич занимал должность губернатора Челябинской области с 2010 по 2014 год. Сейчас его семье принадлежит производитель макаронных изделий «Макфа».