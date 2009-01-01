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Россия может подать заявку на проведение летней Олимпиады 2028 года, и принять Игры способна не только Москва, но также Санкт-Петербург, Сочи и, возможно, Казань. Такую возможность допустил президент России Владимир Путин, отвечая в письменном виде на вопросы британского журналиста Дэвида Миллера, автора книги «Официальная история Олимпийских игр и МОК». Интервью опубликовано Associated Press 5 мая.

Путин подчеркнул, что пока не делает никаких официальных заявлений. Он напомнил, что в 2014 году в Сочи уже успешно прошла одна Олимпиада.

Российский лидер призвал не примешивать политику к спорту, а также в очередной раз подчеркнул, что страна планомерно борется с допингом. По словам Путина, в России никогда не было и не будет поддерживаемой государством системы допинга.

Затраты России на проведение сочинской зимней Олимпиады в Счетной палате официально оценили в 325 млрд рублей. Между тем Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального оценивал объем затрат более чем в 1,5 трлн рублей ($51 млрд по курсу на февраль 2015 года).

Перед Олимпиадой в Сочи провели масштабную реконструкцию инфраструктуры, построили спортивные объекты и гостиницы, олимпийские деревни, проложили новые дороги. Критики больших затрат отмечали низкое качество работ во многих случаях; так, например, еще в 2013 году местные блогеры обращали внимание на разрушенную в результате шторма новую набережную. В апреле 2017 года после очередного шторма набережная Сочи провалилась; Навальный после этого написал: «В проекте ФБК о расходах на Олимпиаду мы писали, что украли там примерно треть. Теперь смотрю, как вода легко вымыла основание из-под парадной набережной, и думаю: а не ошиблись ли мы в меньшую сторону?».